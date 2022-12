Truffandolo sul web si compra migliaia di euro di buoni benzina

I carabinieri di Peccioli hanno denunciato a piede libero una persona per truffato una persona e coi soldi presi aver acquistato diverse carte carburante della Q8, per un valore di alcune migliaia di euro.

Le indagini dei militari si sono attivate dopo la denuncia della persona derubata, che si è accorta che gli erano stati presi i dati bancari, con la tecnica del phishing. Il phishing è una truffa che si concretizza attraverso mail ingannevoli che sembrano provenire da istituti finanziari o da siti web che richiedono l'accesso previa registrazione. Il messaggio porta a fornire i dati riservati che così diventano conosciuti anche al truffatore, che può utilizzarli per fare pagamenti o prelevare denaro.

Dalle tracce informatiche è emerso che il ladro ha utilizzato il conto corrente del malcapitato per acquistare le gift card, cioè buoni carburante digitali, per un importo di alcune migliaia di euro.

Un buono carburante era stato poi usato per fare il pieno a un'auto. Dalle immagini della sorveglianza, i carabinieri hanno trovato e arrestato il truffatore. Si tratta di un pregiudicato residente in un'altra Regione. Per l’uomo è scattato il deferimento in stato di libertà.