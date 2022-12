Ventenne ringrazia l'ospedale di Empoli dopo l'operazione: "Mi avete salvato la vita"

Disavventura a lieto fine per un giovanissimo di Empoli che oggi, dopo essere tornato in salute, vuole inviare un messaggio di ringraziamento al team di medici e operatori dell'ospedale San Giuseppe di Empoli che lo hanno salvato. Dario Bellucci è un ragazzo di vent'anni dell'Empolese Valdelsa che circa una settimana fa, mentre giocava a calcio, ha subito una brutta caduta per la quale è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Ecco il suo personale messaggio, giunto alla redazione di gonews.it, e rivolto al reparto di chirurgia dell'ospedale di Empoli.

"Un sentito ringraziamento da parte del sottoscritto Dario Bellucci e di tutta la mia famiglia per l'avventura vissuta nel reparto di chirurgia 1 a Empoli. Lunedi notte, 20 dicembre, a seguito di una caduta durante un allenamento di calcio sono stato portato al pronto soccorso e operato d'urgenza per asportazione della milza. Ringrazio tutti, infermieri, operatori, che a vario livello si sono prodigati per la professionalità dimostrata e sopratutto per il calore umano che ho incontrato in questo momento "freddo" dell'anno. Un ringraziamento forte e sincero al medico chirurgo, donna, che mi ha salvato la vita. Auguri sinceri di un sereno anno nuovo da parte mia e di tutta la mia famiglia".