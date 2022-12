Trionfatore nella semifinale e nella finale. Dopo due votazioni da 680 (semifinale) e 521 (finale) preferenze, i lettori di gonews.it hanno confermato come Personaggio dell'Anno Alfredo Bosco, fotoreporter di Santa Croce sull'Arno che nel 2022 ha testimoniato con i suoi scatti la tragedia della guerra in Ucraina, sin dal suo primo viaggio in Donbass. Bosco attualmente collabora con La7, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, L'Espresso e altre testate (qui l'intervista per gonews.it)

La mobilitazione degli estimatori del suo lavoro e dei suoi concittadini ha portato Bosco a racogliere 250 preferenze (il 36.76%) durante la prima fase aperta a 10 candidati. In seguito ha pure aumentato i voti, raccogliendone 264 nella finale, superando la metà delle preferenze totali e sbaragliando la concorrenza: Drusilla Foer si ferma al 29.37% (153 voti), Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitra in Serie A, ottiene il 19.96% (104 voti).

Una bella sfida che ha mobilitato i nostri lettori e che viene dopo il sondaggio per l'Impresa Best Digital di Confesercenti, con la quale già oltre 600 votanti avevano scelto nell'arco di due settimane il negozio di Empoli che si muove meglio sui social. Stavolta in due settimane i voti espressi sono raddoppiati e ci congratuliamo con Alfredo Bosco, che avremo modo di raggiungere a inizio 2023 per consegnare di persona il premio fisico che abbiamo realizzato per il titolo di Personaggio dell'Anno 2022.