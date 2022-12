Arrestato a Santa Croce, dopo il carcere rimpatriato in Nigeria

Era stato arrestato a Santa Croce assieme a un connazionale per spaccio lo scorso 5 dicembre. Ieri il 30enne nigeriano è stato prelevato dal carcere dalla polizia per essere definitivamente espulso. L'uomo aveva già sulle spalle un arresto per reato analogo risalente a 6 anni fa a Torino ed era senza permesso di soggiorno. Con il nulla osta giunto, questa mattina è stato accompagnato dai poliziotti al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Torino, dove saranno completate le procedure burocratiche e da dove verrà definitivamente rimpatriato, con divieto di reingresso in Italia pena l'arresto.