Chiude a fine 2022 l'hub vaccinale Pegaso 2 a Prato

Dal 31 dicembre si conclude l’attività vaccinale anti Covid presso l’Hub Pegaso 2. Il Centro è stato aperto a febbraio 2021 per le vaccinazioni di adulti e bambini. Ad oggi sono oltre 320.000 le dosi di vaccino effettuate.

Con la fine di quest’anno terminano le norme relative allo stato di emergenza sanitaria per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. L’offerta vaccinale, in linea con la richiesta attuale, prosegue negli ambulatori dell’Unità funzionale di Igiene Pubblica - Dipartimento della Prevenzione in via Lavarone 3/5 a Prato.

L’ambulatorio sarà aperto dal 9 gennaio 2023 il lunedì dalle 13.30 alle 17.30 ed effettuerà fino a 90 vaccinazioni. E’ necessaria la prenotazione sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it

“Desidero ringraziare tutti gli operatori – ha detto Lorena Paganelli direttore zona distretto e SDS area Pratese -.Hanno svolto con impegno e dedizione questa importante attività, sia i medici di medicina generale, le Associazioni del terzo settore e tutti i dipendenti dell’azienda coinvolti.”

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa