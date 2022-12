Dipartimenti di eccellenza 2023-2027, sette sono dell’Università di Firenze

Sono sette i dipartimenti dell’Università di Firenze selezionati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) per l’assegnazione del Fondo del Ministero dell’Università e della Ricerca-MUR per i “Dipartimenti di eccellenza”, destinato alle strutture di ricerca di eccellenza in Italia (2023-2027).

Si tratta di Chimica “Ugo Schiff”; Neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino (Neurofarba); Scienze biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio”; Scienze della Terra; Scienze giuridiche; Statistica, informatica e applicazioni “G. Parenti”; Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo (Sagas).

In una prima fase l’ANVUR aveva individuato 350 strutture di ricerca, attraverso un indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD). Dalla graduatoria preliminare sono poi state selezionati, in base alla qualità della ricerca prodotta e alla qualità del progetto di sviluppo, i 180 dipartimenti di eccellenza in tutta Italia, a cui è destinato complessivamente un budget annuale di 271 milioni di euro.

“L’esito conferma gli ottimi risultati della ricerca espressa dall’Ateneo, nelle varie aree scientifico-disciplinari – ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci -. I fondi messi a disposizione serviranno per infrastrutture, attività didattiche e scientifiche di alta qualificazione, reclutamento e premialità del personale”.

Sul sito dell’ANVUR l’elenco dei dipartimenti selezionati

Fonte: Università degli Studi di Firenze