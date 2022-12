Fondi straordinari per due dipartimenti UniSi

Pubblicato l’elenco delle strutture dipartimentali delle università italiane ammesse al finanziamento dei “dipartimenti di eccellenza” per il quinquennio 2023-2027.

Ben due dipartimenti dell’Università di Siena otterranno una dotazione finanziaria variabile tra 1,620 milioni euro annui e 1,080 milioni euro annui per il prossimo quinquennio.

I dipartimenti ammessi al finanziamento sono: Scienze Storiche e dei Beni Culturali (DSSBC), diretto dal professor Enrico Zanini; e Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM), diretto dal professor Pierluigi Pellini. Entrambi dipartimenti del raggruppamento CUN “Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”.

I dipartimenti, selezionati da una commissione di esperti nominati dal ministero dell’Università e della Ricerca e dall’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, otterranno per cinque anni fondi straordinari per rafforzare e valorizzare l'eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione.

La selezione è stata effettuata su una graduatoria preliminare di 350 dipartimenti delle Università statali; successivamente sono stati presentati specifici progetti di sviluppo di dipartimento, accompagnati da un programma finanziario. Fra tutte le proposte presentate a livello italiano, ben due progetti dell’Atene ottengono adesso il finanziamento che sosterrà le attività, secondo un specifico programma di interventi.

«Siamo molto soddisfatti per l’importate risultato raggiunto, che ancora una volta testimonia l’elevata capacità progettuale dalle nostre strutture - ha detto il Rettore Roberto Di Pietra -. Viene così riconosciuta l’eccellenza della ricerca, della didattica e della pianificazione organizzativa dei dipartimenti. Si tratta di importanti finanziamenti che contribuiscono ad aumentare il prestigio del nostro Ateneo. Faccio i complimenti ai Direttori delle strutture selezionate e a tutti i dipartimenti che nella fase di pre-selezione hanno espresso progetti di sicuro interesse».

I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo e di forte sostegno economico, con l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale 180 dipartimenti delle Università statali, cui viene destinato un budget annuale complessivo di 271 milioni di euro.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa