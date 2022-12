I'Giglio, l'U14 va ai playoff

Continua il bel percorso dell'U14, prossima tappa: play off!

Dopo le convocazioni al primo allenamento dell'attività di qualificazione territoriale per due delle ragazze del gruppo, arriva adesso la qualificazione della squadra ai play off territoriali. Già in campionato le ragazze avevamo dimostrato la propria crescita e, nonostante gli alti e bassi, fino all'ultimo hanno lottato per la terza posizione del girone, cedendola soltanto all'ultima gara. Proprio questa lotta, però, ha permesso alla squadra di guadagnare punti e piazzarsi tra le migliori quarte, risultando poi all'interno delle prime 20 posizioni della classifica avulsa (ad eccezione del girone di eccellenza) che avrebbero avuto accesso alla fase supplementare.

Adesso ad attenderle il concentramento a 3 che stabilirà chi andrà a giocare i quarti (ed effettivi play off). Il concentramento prevederà tre partite secche in tre giornate (15/1, 17/1, 22/1 al momento ancora suscettibili a spostamenti). Il nostro U14 dovrà giocare il passaggio ai quarti con Valdarninsieme GS Figline (2a del girone eccellenza) e Sancat Coverciano (2a del girone B e 10a della classifica avulsa).

La vincitrice del concentramento a 3, come già detto, passerà ai quarti che verranno giocati con una gara andata e ritorno. Mentre chi non supererà il concentramento sarà inserito in un ulteriore gironcino per decretare le posizioni dalla 9° alla 24° della classifica avulsa.