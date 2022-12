Energia per l'Ucraina, in 120 al Romito per la raccolta fondi

Oltre 120 persone alla cena di raccolta fondi, che si è svolta ieri sera al circolo Arci Il Romito, organizzata per acquistare generatori di corrente da inviare a strutture sociali in Ucraina. Sono stati raccolti 3400 euro che si aggiungono ai tanti versamenti di persone fatti direttamente da privati sul conto corrente dell'associazione comunità ucraina Valdera da quando è stata pubblicizzata l'iniziativa e che hanno superato, anche in questo caso, oltre 3mila euro. In totale l'iniziativa ha dunque permesso di mettere insieme circa 6500 euro, da destinare all'Ucraina.

"Un risultato incredibile che ci permetterà di comprare tre generatori per tre diverse strutture", ha detto l'assessora comunale alle politiche sociali Carla Cocilova - "Un ringraziamento particolare ai volontari e alle volontarie dell'associazione valdera Ucraina, al circolo Arci Il Romito e alle tante persone che ancora una volta hanno dimostrato cosa significa essere comunità".

"Soddisfazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa" è stata espressa anche dall'associazione valdera Ucraina, impegnata da mesi in raccolte fondi e invio di materiali nel Paese martoriato dalla guerra. "Ringraziamo tutti per la partecipazione e la condivisione", è stato spiegato. La serata ha visto mettere in tavola un menu misto italiano ed ucraino ed è stata arricchita da una emozionante esibizione musicale, eseguita al violino da una ragazza giovanissima.