E' giunto il momento di fare il punto di quest'anno di articoli scritti e pubblicati su gonews.it. Il 2022 è l'anno della definitiva messa alle spalle dell'emergenza covid (almeno in Italia e in Europa, se non guardiamo l'attuale situazione della Cina) ma tra gli articoli più letti troviamo ancora la guida per i tamponi rapidi.

E' stato l'anno della politica, con le elezioni per il rinnovo del Parlamento che hanno dato modo ancora una volta di come il territorio stia cambiando le preferenze politiche, preferendo il centrodestra in moltissimi territori di tradizione comunista e di sinistra.

Per la città di Empoli è stato l'anno di particolari movimenti. I cantieri che si sono susseguiti stanno modellando la parte Est, con un nuovo centro commerciale e una viabilità da rinnovare. La notizia del raggiungimento dei 50mila abitanti, traguardo eccezionale per una città che non è capoluogo di provincia ma conta poche migliaia di residenti in meno di Siena, si accompagna però a nuove tensioni che la fine della pandemia ha permesso di sfogare anche fisicamente e non solo sui social.

Per l'Empolese Valdelsa i veri protagonisti nell'opinione pubblica sono i Comitati dei No. Nati sulla scia di esperienze diverse (come il comitato contro il taglio degli alberi di viale IV Novembre o l'assemblea No Keu, per rimanere a livello locale), si sono aggregati per contrastare alcune delle proposte di innovazione più radicali che si siano viste sul territorio.

L'impianto rifiuti Alia previsto al Terrafino, il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, la Multiutility per la gestione in un'unica società di acqua, gas e rifiuti: tutte proposte innovative ma che hanno trovato un muro nel metodo in cui sono state pensate per essere applicate sui territorio.

In questi mesi con gonews.it ci siamo occupati della questione a fondo (ringraziamo il lavoro certosino di Marco Mainardi) e i risultati sul concreto si sono visti. Dalla riunione caotica del circolo di Marcignana sono stati registrati passi indietro sull'impianto rifiuti, incertezze sulla Multiutility, ancora dialogo aperto sul raddoppio ferroviario. Le questioni sono ancora aperte e continueremo a monitorarle.

Per quanto riguarda il lavoro di redazione, abbiamo proseguito con l'iniziativa estiva dell'Enigmistica di gonews.it, che quest'anno ha superato le migliaia di copie distribuite gratuitamente nell'Empolese Valdelsa e oltre. Procederemo nel 2023 alla premiazione del Personaggio dell'Anno 2022 con un trofeo vero e proprio da consegnare al vincitore Alfredo Bosco.

Ci siamo impegnati sul fronte del giornale così come sul fronte video, con molti servizi per partner commerciali che si stanno affidando alle nostre competenze per promuovere i loro prodotti sul territorio.

Anche la redazione ha avuto un allargamento e ci tengo a ringraziare, oltre ai membri della vecchia guardia Giovanni Mennillo, Gianmarco Lotti e Margherita Cecchin, i nuovi compagni di viaggio, i collaboratori Christian Santini e René Pierotti. Continua la sinergia con Radio Lady 97.7 e SeiSei Vintage sul fronte del giornale radio e degli approfondimenti sui temi più delicati per il territorio. Continua l'informazione anche sui nostri canali social, con l'implementazione del canale Instagram e il canale Offerte Lavoro Toscana (in collaborazione con Synergie Italia - filiale di Empoli) che si appresta a sfondare il muro dei mille iscritti. Rimane attiva la newsletter giornaliera sui fatti più importanti delle ultime 24 ore.

Tante occasioni per rimanere informati e per affrontare il nuovo anno con conoscenza e giudizio.

Elia Billero, direttore gonews.it

I 10 articoli più letti del 2022

Gli articoli e le rubriche da recuperare

