Cede trave in un palazzo a Firenze, nessun abitante evacuato

Questa sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze in un palazzo di borgo San Frediano dal quale i proprierari avevano segnalato il cedimento di una trave di cemento in una cantina, sotto il livello della strada. Gli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco non hanno evidenziato problemi di agibilità, dunque gli abitanti non sono stati evacuati.

Nella stessa via in cui è ceduta la trave, di dimensioni contenute a sostegno del solaio della cantina, il 22 dicembre poco più avanti si aprì al centro della carreggiata una voragine sulla fognatura cittadina. La strada, chiusa per alcuni giorni per consentire i lavori di riparazione, è stata riaperta. Al momento tra i due episodi non ci sarebbero correlazioni di carattere tecnico anche se proseguono le valutazioni. Sul posto questa sera anche la polizia municipale, intervenuta per regolare il traffico durante le operazioni dei vigili del fuoco per le quali è stata necessaria la chiusura di borgo San Frediano.