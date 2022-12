Chiude dopo 273mila vaccini l'hub Sesa a Empoli

Si conclude oggi, dopo quasi due anni di attività, la campagna vaccinale anti Covid-19 nell'Hub della Fondazione Sesa a Empoli.

Per ringraziare l'impegno degli operatori sanitari ma anche i cittadini che hanno responsabilmente aderito alla campagna di prevenzione erano presenti il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il presidente della Società della Salute (Sds) dell'Empolese Valdarno Valdelsa e sindaco del Comune di Fucecchio Alessio Spinelli, il direttore della Sds dell'Empolese Valdarno Valdelsa responsabile della zona distretto di Empoli Franco Doni e ovviamente la rappresentanza della Fondazione Sesa nella persona della dottoressa Paola Castellacci, membro del Cda della stessa Fondazione.

Hanno partecipato anche l'attuale responsabile dell'Igiene Pubblica di Empoli dottor Dimitri Fattore insieme al dottor Paolo Filidei che è stato per lungo tempo responsabile della stessa igiene pubblica empolese ed il quale ha coordinato sul territorio le azioni della campagna anti Covid 19, nell'ambito del dipartimento di prevenzione, al quale il Presidente della Società della Salute ha consegnato una targa a riconoscimento dell’impegno profuso, a nome di tutti e 15 i Sindaci della Zona.

Nell'Hub della Fondazione Sesa, come in altri dell'Azienda, l'attività vaccinale viene a cessare in concomitanza con la fine dell'anno e a seguito della attuale normativa legata all'emergenza sanitaria.

Si ricorda che è stato possibile mettere a disposizione dei cittadini residenti nel territorio la struttura grazie all'offerta fatta dalla Fondazione Sesa alla Asl di utilizzare in comodato gratuito i locali che furono completamente attrezzati e organizzati per la vaccinazione e consegnati pronti per l'uso.

"L’esperienza dell’Hub Vaccinale è stata un grande esempio di collaborazione tra imprese, istituzioni ed enti pubblici, dando risposte concrete ai bisogni della comunità. Come Fondazione Sesa siamo orgogliosi di aver messo a disposizione i nostri locali e risorse per la realizzazione dell’Hub vaccinale, che ha svolto un ruolo fondamentale per la salute delle persone in un momento di forte emergenza come quello della pandemia. Fondazione Sesa continuerà ad impegnarsi attivamente, portando avanti iniziative rivolte al benessere delle persone, del territorio e delle risorse umane del nostro Gruppo", ha affermato Castellacci.

Solo nell'Hub del Sesa sono state effettuate complessivamente 273.493 somministrazioni, oltre alle 67.406 e alle 18.552 svolte rispettivamente nei Centri Vaccinali di Fucecchio e Certaldo (anche questi ormai chiusi da tempo).

Il dottor Doni nell'illustrare i dati ha fornito i dettagli di attività. "Al Sesa - ha detto - il massimo si è avuto nella seconda metà del 2021, con una media mensile di 25mila dosi, con molti giorni sopra i 1000 con orario che arrivava fino alle 22, con chiusura effettiva anche a mezzanotte, comprese tutte le festività. Il massimo mensile è stato raggiunto a gennaio 2022 con quasi 30mila dosi, in previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale e delle restrizioni legate al green pass rafforzato. Poi - ha proseguito- si è assistito ad un progressivo calo".

A Fucecchio invece da metà maggio al 30 settembre, totale 67406, picco a luglio con 20799, molte giornata al massimo della potenzialità intorno a 1000; a Certaldo, aperto da metà maggio a 30 settembre: totale 18552, con un picco picco a luglio con 5965 dosi, massimo giornaliero 250 inoculazioni.

In relazione all'attuale minore richiesta e chiusura di tutti gli Hub anche nel territorio empolese, viene rimodulata l'offerta e l'organizzazione.

Dal prossimo 9 gennaio le vaccinazioni verranno effettuate nel presidio di via Cappuccini, con orario pomeridiano, dalle 14 alle 19, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di 180 dosi settimanali.

Fonte: Asl Toscana Centro