Contributi a Vinci per gli esercizi commerciali colpiti dal caro energia

L’amministrazione comunale di Vinci, nell'ultima giunta dell'anno, ha dato il via libera ai contributi per aiutare gli esercizi commerciali e le attività artigianali colpite dal caro energia: gli importi vanno da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 750 euro. I beneficiari di questo provvedimento sono gli esercizi di vicinato, alimentare e non, pubblici esercizi di somministrazione alimenti, attività artigianali del settore alimentare e non, e servizi alla persona. Potranno accedere al contributo di solidarietà le attività che nel corso dell’anno hanno registrato un aumento dei costi dell’energia elettrica - calcolati sul totale delle bollette di due bimestri, compresi tra gennaio e ottobre 2022- pari ad almeno il 30% rispetto agli stessi bimestri dell’anno 2019.

Per poter usufruire del contributo è necessario fare domanda. Il bando e il modulo della domanda sono scaricabili a questo link. Presentazione delle domande entro le ore 13.00 di lunedì 06 febbraio 2023.

“Questi contributi non risolvono tutti i problemi delle attività economiche di Vinci e ne siamo consapevoli – hanno detto il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l'assessore alle attività produttive Paolo Frese-. Tuttavia, da parte nostra, sono un ulteriore atto di vicinanza e attenzione verso i commercianti che si trovano in difficoltà a causa del caro bollette. Il Comune era già intervenuto per aiutare queste categorie, per l'emergenza sanitaria, adesso aggiungiamo altre risorse”.

“Il Covid aveva già messo a dura prova le attività commerciali, in particolare quelle più piccole – hanno aggiunto Torchia e Frese -. Poi c'è stata la guerra in Ucraina che ha portato ad aumenti delle materie prime, con ripercussioni ingenti sui costi delle bollette di luce e gas. Per questo abbiamo deciso di intervenire nuovamente, dopo aver ridotto la Tari, dato un sostegno per gli affitti, garantito l'esenzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico”.