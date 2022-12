Covid 19: Attivo il presidio sanitario all'aeroporto di Pisa

Anche all’aeroporto Galilei di Pisa sono in corso le operazioni di verifica dei passeggeri provenienti dalla Cina. La ASL Toscana nord ovest, le Misericordie, l’Ufficio di Sanità Aerea di Pisa (USMAF), la Polaria, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, hanno predisposto una postazione, attiva in concomitanza dell’arrivo dei voli, dove vengono effettuati i tamponi sui passeggeri di nazionalità cinese provenienti dai Paese extra Schengen. In caso di positività al primo tampone antigenico, ne verrà effettuato un altro, molecolare, che verrà inviato al laboratorio dell’Azienda Ospedaliera che potrà così verificare se sono presenti eventuali nuove varianti. Al momento non sono stati effettuati tamponi.

Fonte: AOU Pisa