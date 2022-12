Entra al lavoro, 35enne trovato senza vita in azienda il giorno dopo

Tragedia questa mattina in un'azienda in provincia di Massa Carrara, dove un operaio è stato ritrovato senza vita. L'uomo, 35 anni, sarebbe entrato al lavoro giovedì timbrando il cartellino e da ieri nessuno sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui, facendo scattare gli accertamenti dei carabinieri. Questa mattina l'uomo è stato ritrovato impiccato nei bagni degli spogliatoi dell'azienda per la quale lavorava, un'impresa che si occupa di rifiuti.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i soccorritori che per entrare hanno dovuto forzare la porta e il personale del 118, che ha constatato la morte. Secondo i primi riscontri il decesso sarebbe riconducibile ad un caso di suicidio, gli accertamenti dei carabinieri proseguono.