Morta a Peccioli storica insegnante di religione

È morta a Peccioli Fabrizia Bigazzi, stimata professoressa di religione che aveva insegnato a lungo anche nella scuola media del paese.

La notizia della morte dell’insegnante ha rapidamente fatto il giro dell’alta Valdera, dove la donna era conosciuta e apprezzata non solo per il suo lavoro in aula ma anche per la sua personalità, aperta e gentile.

Bigazzi aveva 67 anni e in passato era stata sposata con l’ex sindaco di Peccioli e medico di famiglia Eros Panizzi.

La salma è esposta nella chiesa del Carmine, a Peccioli.

I funerali di Fabrizia Bigazzi sono in programma domani, sabato 31 dicembre, alle 14,30. La salma partirà dalla chiesa del Carmine per raggiungere la chiesa parrocchiale, a Peccioli.