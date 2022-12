Ponsacco piange Francesca Martini, fondatrice di Lavorora

Aveva 34 anni Francesca Martini, giovane di Ponsacco scomparsa nelle scorse ore per una malattia. Ha lasciato un grande dolore nella comunità della Valdera, nella quale ha svolto un importante lavoro di volontariato con l'associazione Lavorora fondata nel 2017 con la sorella Chiara. Nella sua breve vita è stata praticante avvocato, impiegata, insegnante nella Fondazione Its Prime.

Alle scorse elezioni comunali si è candidata nelle liste a sostegno di Francesca Brogi. La quale l'ha ricordata con affetto e commozione: "Francesca è stata una vera eroina, ha combattuto la malattia a testa alta, senza mai darsi per vinta e dimostrando un attaccamento immenso alla vita.

Ha sempre raggiunto ottimi risultati negli studi. Non ha mai smesso di leggere e studiare e ancora non molto tempo fa aveva vinto un concorso in Regione Toscana. Nelle sua breve vita ha fatto moltissime cose belle che lasceranno un segno in tutti noi. La sua passione per la politica l’aveva portata a candidarsi alle ultime elezioni amministrative, mentre il suo continuo impegno verso il prossimo, l’aveva portata a fondare l’associazione Lavorora assieme a sua sorella Chiara, attraverso la quale molte persone avevano trovato aiuto e sostegno. Impossibile poi dimenticare il suo amore per gli animali.

Nonostante questa vita ingiusta, l’abbia portata via troppo troppo presto, Francesca ha lasciato un segno indelebile in tutti quelli che l’hanno conosciuta e nell’intera cittadina di Ponsacco. Alla sua famiglia e a tutte le persone a lei care, rivolgo le mie più sentite condoglianze.

Ciao Francesca, non ti dimenticheremo mai"