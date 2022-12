L'Olimpia Colle Pallanuoto in Serie C: "Orgoglio per tutta la comunità"

"La promozione dell’Olimpia Colle Pallanuoto in Serie C è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Il movimento sportivo colligiano, in tutte le sue diverse discipline in cui viene praticato, dimostra capacità di programmazione, tenacia e una crescita costante tra i nostri giovani atleti o semplici appassionati. A nome dell’Amministrazione comunale i più vivi complimenti ai dirigenti, agli atleti e allo staff per aver saputo cogliere, dopo una stagione di grandi prestazioni, questo importante traguardo sportivo". Così l’assessore allo sport Serena Cortecci commenta lo storico passaggio dell’Olimpia Colle Pallanuoto in Serie C.