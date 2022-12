Va in pensione a Montopoli il dottor Massimo Tesi

Andrà in pensione dal 2023 il medico di famiglia Massimo Tesi, 69 anni, per decenni operante nel territorio di Montopoli Val d'Arno. L'annuncio è stato dato pochi giorni fa dall'Asl Centro.

Il ringraziamento arriva da tutta la comunità, dopo gli anni no09n semplici per i medici di prossimità a causa della pandemia. A queste difficoltà va sommato un episodio spiacevole: una denuncia all'Ordine dei Medici e alla Prefettura riguardante dei post scritti da Tesi su Facebook in merito alla situazione pandemica.

Tesi aveva sostenuto di aver tenuto i suoi ambulatori sempre aperti, anche per i positivi. Dalle autorità competenti non vennero ravvisate anomalie tali da attuare limitazioni alla professione o richieste di rinvio a giudizio, perciò le denunce si conclusero fortunatamente con un nulla di fatto, nonostante il lungo tempo intercorso per arrivare all'archiviazione.

Tesi si è sempre interessato della vita pubblica del suo territorio: è stato ed è tutt'oggi consigliere comunale con una lista di centrodestra che portava il suo nome alle ultime elezioni comunali, dopo lo strappo con la Lega. Dopo la pensione potrà dedicarsi alla vita pubblica e agli affetti privati, anche nel ricordo della vita passata insieme con Fulvia Ricci, la moglie scomparsa nel 2018.