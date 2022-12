Niente petardi di Capodanno a San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme lancia anche per quest'anno l'appello a non esplodere petardi e fuochi d'artificio nei giorni a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. "Sensibilizziamo la cittadinanza per tutelare l'incolumità pubblica, pensando soprattutto ai nostri animali domestici, ma anche selvatici, che sono particolarmente sensibili alle esplosioni – affermano il sindaco Sergio Di Maio e Roberta Paolicchi, assessora alle Politiche per la Tutela degli animali –. Si deve tenere attentamente in considerazione che ci sono animali, ad esempio i cani, che a seguito di esplosioni di materiale pirotecnico possono avere attacchi di panico se non addirittura infarti che ne possono portare alla morte, stessa sorte che può toccare a gatti e volatili".

"Mettiamo al primo posto la tutela della sicurezza e dell’incolumità di persone ed animali, della quiete pubblica e delle cose – concludono Di Maio e Paolicchi –. Lo consideriamo un gesto di rispetto e civiltà".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio stampa