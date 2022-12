Online il nuovo portale di Toscana Energia

Completamente rinnovato nell’aspetto grafico e nella struttura, il nuovo sito punta su una navigazione semplice e intuitiva. Progettato per essere user friendly, accessibile, con contenuti rivisti ed arricchiti in grado di offrire maggiori informazioni e rispondere alle domande più frequenti, in maniera facile e veloce.

Con questo obiettivo è stato messo in evidenza il portale online Mytoscanaenergia al quale è possibile collegarsi per gestire in autonomia le proprie utenze: richieste preventivi, pratiche in corso, visualizzazione letture e monitoraggio dei consumi gas.

Il nuovo sito racconta inoltre il percorso che la società, in linea con il Gruppo Italgas, sta portando avanti sul fronte della transizione energetica. Spazio quindi al tema della sostenibilità e al biometano, con un’area dedicata a chi ha un impianto di biometano e vuole richiedere l’allaccio alla rete gas di Toscana Energia.

Il lavoro di progettazione ha puntato alla realizzazione di un sito web che fosse in grado di esprimere la professionalità e i valori della Società attraverso concetti chiave: Trasparenza verso tutti gli stakeholder, Sostenibilità, Innovazione, Sostegno al territorio, Valore delle persone.

Fonte: Ufficio Stampa