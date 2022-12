Aumentano i prezzi alla piscina di Fucecchio e Santa Croce

Dopo oltre 10 anni anche la Piscina Intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno è costretta a rivedere i prezzi di ingresso. Il gestore Aquatempra, a partire dal prossimo 2 gennaio, applicherà una maggiorazione dei costi di ingresso, andando di fatto ad adeguarsi alle cifre richieste dalla maggior parte degli impianti pubblici di zona.

La decisione, approvata dalle due amministrazioni comunali, consentirà di mantenere sotto il controllo pubblico l'impianto, anziché renderlo puramente attività commerciale cedendolo a privati. Questo consentirà anche nei prossimi mesi di verificare ed eventualmente applicare riduzioni alle utenze più deboli.

Una decisione, quella approvata dalle due giunte comunali, che i primi cittadini Alessio Spinelli e Giulia Deidda considerano assolutamente necessaria.

“Viste le recenti impennate dei costi energetici – dicono – era assolutamente impensabile poter continuare a tenere aperto l'impianto con un costo d'ingresso che era fermo alle cifre stabilite oltre 10 anni fa. In questi ultimi anni, complice anche la pandemia, le due amministrazioni comunali hanno sopperito ai mancati incassi versando cifre a cinque zeri che alla lunga non sono più sostenibili e che ci mettono di fronte a dover scegliere a quali servizi dare priorità. Per mantenere in vita l'attività della piscina e per ridurre i maggiori costi che gravano sulle amministrazioni non avevamo altra alternativa se non quella di adeguare la tariffa a quelle del mercato, alle cifre che vengono richieste per accedere agli impianti a noi più vicini. Questo ci permetterà di garantire a tutte quelle iniziative di carattere terapeutico e riabilitativo, di poter usufruire ancora del servizio e di farlo come servizio pubblico. Salvaguardare il valore sociale e sanitario dell'impianto, garantendo al contempo la prosecuzione di tutte le attività sportive e quelle individuali di fitness, è stata la nostra priorità quando abbiamo preso questa decisione:”.

I costi e le tariffe aggiornate, insieme agli orari dei corsi, saranno disponibili sul sito aquatempra.it

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa