Va in pensione il dottor Roberto Bagnoli, attuale presidente Aned Empoli

E' passato in sordina, come per il suo modo di fare discreto e gentile, l'annuncio del pensionamento del medico di famiglia di Empoli, Roberto Bagnoli. Il nuovo anno porterà dei sostituti ma quello che rimane nella popolazione empolese è l'affetto verso il dottor Bagnoli, che da decenni porta avanti con professionalità la sua attività lavorativa.

Dividendosi anche sul versante politico. E' nota infatti la passione politica che lo ha portato in Consiglio comunale in due consiliature dal 2009 sotto Luciana Cappelli e Brenda Barnini, diventando anche presidente dell'assise tra il 2014 e il 2019.

Dopo la rinuncia a una nuova ricandidatura per un posto in via del Papa, attualmente svolge il ruolo di presidente dell'Aned Empolese Valdelsa, l'associazione degli ex deportati che si occupa di tenere viva la memoria della furia nazifascista nei campi di concentramento.

A tessere le lodi di Roberto Bagnoli anche il sindaco Brenda Barnini in un post: "Caro Roberto domani sarà il tuo ultimo giorno di lavoro ma per tutti noi rimarrai sempre il 'dottore'. Uno di quelli che a telefono risponde sempre e sempre disponibile per tutti. In questi anni ho avuto la fortuna di imparare a conoscerti meglio anche fuori dalla professione e sei stato un ottimo Presidente del Consiglio Comunale, equilibrato e rispettato da tutti. Sei veramente una persona straordinaria, gentile, generoso, un amico sincero, un punto di riferimento per tante persone. Stai tranquillo che anche se vai in pensione non ti faremo riposare".