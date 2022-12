San Casciano regala una targa alla Marchesi Antinori, da oltre 600 anni nel Chianti

Una targa celebrativa, accompagnata da un profondo sentimento di orgoglio e gratitudine, è stata consegnata dal sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi, in rappresentanza della comunità chiantigiana, ad Albiera Antinori, presidente di Marchesi Antinori, storica azienda toscana legata alla tradizione vitivinicola da oltre 600 anni. Profonde radici che da sempre si accompagnano a spirito innovativo, una grande passione per il vino e all’espressione della sua massima qualità. Valori familiari che si tramandano da sempre e che, il 26 ottobre del 2022, hanno portato la cantina Antinori nel Chianti Classico, sede dell’azienda dal 2012, a raggiungere il primo posto della World's Best Vineyards, classifica che premia le migliori eccellenze dell'enoturismo mondiale. Per il 2022, la cantina Antinori nel Chianti Classico ha messo gli oltre 500 esperti d’accordo, aggiudicandosi il primo posto in classifica.

Per sottolineare e rafforzare sul territorio questo significativo riconoscimento, assegnato per la prima volta a una cantina italiana, che per di più sorge proprio nel territorio di San Casciano in Val di Pesa, in località Bargino, l'amministrazione comunale ha voluto dedicare un ulteriore riconoscimento speciale alla famiglia Antinori. Sulla targa, consegnata alcuni giorni fa dal primo cittadino negli spazi prestigiosi della Limonaia di Villa Machiavelli, a Sant’Andrea in Percussina, l’iscrizione che definisce la motivazione del premio istituzionale recita: “La cantina Antinori nel Chianti Classico, espressione di cultura e identità chiantigiana, è divenuta un punto di riferimento nel panorama enoturistico mondiale per la bellezza estetica, la funzionalità produttiva, il dialogo con l’ambiente e il paesaggio circostante”.

“Abbiamo avuto il privilegio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – di veder nascere e crescere qui, tra le colline di San Casciano, la cantina Antinori nel Chianti Classico, valutata da esperti internazionali come la cantina più suggestiva al mondo, un capolavoro architettonico da visitare almeno una volta nella vita. Oggi possiamo godere della sua bellezza architettonica, funzionalità produttiva e l’impeccabile accoglienza”. “Abbiamo inteso ancora una volta esprimere un particolare apprezzamento – aggiunge – per la passione e il lavoro della famiglia Antinori nel Chianti Classico, sua terra di origine, vincitrice di un premio che valorizza tutto il nostro territorio”.

“La cantina Antinori nel Chianti Classico, perfettamente integrata nel contesto naturale del nostro paesaggio – prosegue il sindaco Ciappi – non è solo un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale sia dal punto di vista enologico che enoturistico, ma una realtà che ha intessuto una collaborazione proficua e costante con l’amministrazione comunale. Siamo fieri e orgogliosi di poter sottolineare il prestigio di Marchesi Antinori, così come dell'Architetto Marco Casamonti che ha progettato una cantina straordinaria nelle sue linee e forme, le sue potenzialità e l'idea di futuro che contiene e tramanda nel tempo”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino