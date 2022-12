Scuola Carducci a Empoli, affidata la progettazione esecutiva

È stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva della nuova scuola primaria G. Carducci, comprensiva di strutture, impianti e progetto architettonico, progettazione antincendio, geologica e acustica. Il quadro economico dell'affidamento, al quale si aggiunge quello relativo alla sicurezza che ammonta a circa 26mila euro, ha un costo di circa 163mila euro, finanziato con risorse statali e affidato a Fantappiè Pagnano Architetti Società tra professionisti a responsabilità limitata, con sede a Firenze. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di procedere alla demolizione e alla ricostruzione della scuola primaria situata in via Giusti, costruita negli anni Settanta, così da realizzare un nuovo edificio strutturalmente adeguato ed energeticamente efficiente. Questo in un'ottica di ridistribuzione degli spazi e degli ambienti in funzione delle esigenze didattiche.

L’obiettivo è quello di avere un progetto pronto nel caso emergessero possibilità di finanziamento. Il costo stimato per la nuova scuola è di 3.830.000 euro: si parla di una demolizione totale dell’attuale scuola ‘Carducci’ e della costruzione di un nuovo edificio, affiancato e allineato al complesso della scuola materna ‘Pascoli’, già rifatta completamente. In particolare, l’edificio oggetto di demolizione è un fabbricato isolato distribuito su due livelli, con tipologia strutturale a telaio in calcestruzzo armato: il nuovo edificio scolastico sarà anch’esso su due livelli, per una superficie lorda di circa 2.050,00 metri quadrati, destinato a ospitare dieci sezioni per due cicli didattici. Il progetto sarà redatto nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, realizzando un edificio autonomo dal punto di vista energetico, e secondo gli standard progettuali europei, previsti per l'accesso a finanziamenti PNRR.

"La scuola per la nostra amministrazione e la nostra idea di città è la priorità numero uno - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - In questi otto anni, abbiamo investito complessivamente più di sei milioni di euro per le manutenzioni e realizzato tre nuovi edifici, uno adesso in costruzione, la scuola primaria di Pontorme, il nido Stacciaburatta in partenza l’anno prossimo. La progettazione sulla Carducci è l’ennesimo tassello di una strategia per prepararci a partecipare a nuovi bandi di finanziamento che speriamo arrivino presto dal Governo. Le scuole hanno tutte bisogno di essere rinnovate per accogliere al meglio i nostri bambini e i loro diritti".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa