Nuova copertura per la palestra della scuola Vanghetti, lavori in vista a Empoli

Una nuova copertura per la palestra della scuola media "Vanghetti", così da rinnovare quella esistente, realizzata nel 1990, ormai vetusta e incapace di arginare le infiltrazioni d'acqua che si verificano in occasione di piogge e temporali. Nei giorni scorsi è stato affidato il servizio di progettazione strutturale e direzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura dell'edificio con sede in via Liguria 1, nella zona di Serravalle.

In particolare, l'intervento prevede la sostituzione del manto esistente con un sistema in lamiera metallica, ancorato su un sistema di arcarecci lignei di supporto, senza modifica della struttura portante di copertura: in pratica, l'ipotesi progettuale prevede l'installazione di un nuovo manto di copertura in lamiera di alluminio preverniciato da porsi sopra l'attuale copertura esistente, a 'protezione' della palestra e dei relativi servizi.

Il quadro economico complessivo dei lavori, secondo il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall'ufficio Tecnico comunale, ammonta a 200mila euro, tutte somme a carico dell'amministrazione comunale. Nei mesi scorsi, il Comune aveva partecipato con un progetto più ampio a un bando per intercettare risorse da PNRR, la candidatura non è stata accolta e l'amministrazione comunale ha fatto un importante sforzo per recuperare 200mila euro di risorse nel bilancio comunale per riuscire a realizzare comunque un intervento che risulta essenziale e necessario.

"Sono molto felice di essere riuscita a mantenere l’impegno che avevamo preso con l’Istituto comprensivo Empoli Est per rimettere finalmente in piena funzione la palestra della Vanghetti - afferma la sindaca Brenda Barnini - Con la realizzazione della nuova scuola primaria di Pontorme lì accanto e la nuova palestra, si completa così un campus attrezzato e moderno per centinaia di bambini e ragazzi".

"Con questo intervento andiamo a risolvere importanti criticità legate a infiltrazioni di acque piovane in una struttura importante quale è una palestra a servizio di una scuola e delle associazioni sportive nelle ore pomeridiane - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - E' importante che gli studenti e tutti coloro che usufruiscono di un impianto sportivo possano farlo in condizioni di sicurezza e comfort e questo progetto va a garantire proprio questo: si tratta di un investimento significativo anche in termini economici e non posso che essere soddisfatto che l'amministrazione sia riuscita a progettarlo, intervenendo su una copertura realizzata ormai più di trent'anni fa".

