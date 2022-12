Servizio Civile Universale alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino

Nuovo anno significa anche nuovo bando per il Servizio Civile Universale! L'opportunità, rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni, si rinnova alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino che hanno a disposizione 16 posti. Il nuovo bando è già online ed è possibile fare domanda entro e non oltre il 10 febbraio 2023 alle ore 14.00: per inviare la propria candidatura, ragazze e ragazzi dovranno accedere mediante SPID dal link: https://domandaonline.serviziocivile.it .

Alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino sono due i progetti attivi, così ripartiti: a Empoli 12 giovani saranno selezionati per il progetto "Assistenza e Soccorso" mentre altri due posti, di cui uno riservato a "giovani con minori opportunità" sono dedicati al progetto "Info Toscana Salute". Altri due posti sono previsti nella sede di Castelfiorentino, sempre per il progetto "Assistenza e Soccorso".

"Torna un'occasione formativa unica per ragazze e ragazzi - affermano dalle Pubbliche Assistenze Riunite - dodici mesi in cui apprendere conoscenze importanti nella vita di tutti i giorni e preziose per il futuro, ma anche un periodo di tempo per poter dare il proprio contributo alla comunità, toccare da vicino il mondo del volontariato e stringere nuove solide amicizie. La squadra di giovani del Servizio Civile 2022, al momento in servizio, si è contraddistinta per la voglia di fare, imparare e dare il massimo e siamo davvero fieri di questo bel gruppo. Ci auguriamo che, sul loro esempio, tanti altri ragazzi vogliano cogliere questa nuova opportunità".

Servizio Civile Universale 2023, il bando: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione