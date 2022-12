Spaccano vetri della roulotte e poi scrivono lettera di scuse

Vive nella roulotte parcheggiata di fronte a una scuola, acquistata dai residenti e parcheggiata con il permesso della Provincia di Arezzo. Tiziano Birra, 56enne ex falegname svizzero, da 10 anni conduceva una vita normale assieme al cane Bubu. Tutto sembrava nella norma fino alla notte in cui sono arrivate delle pietrate a sfondare le vetrate della roulotte e a danneggiare la casa mobile di Tiziano.

Un gesto per il quale l'ex falegname ha sporto denuncia ma per il quale ieri è arrivata una lettera direttamente dai responsabili. "Siamo i ragazzi che ti hanno tirato le sassate, pensavamo tu fossi una persona malintenzionata che poteva fare del male. Abbiamo capito però di aver sbagliato e ci scusiamo per tutto. Non ti vogliamo fare del male. Speriamo tu ci possa perdonare, passa un felice Capodanno".

Nel frattempo era stata attivata una raccolta fondi per ripristinare le finestre rotte della roulotte. Il malcapitato ha detto di aver perdonato i responsabili, anche se è rimasta la paura per il gesto.