Tari a Scandicci, nuove scadenze per chi riceve gli avvisi in ritardo

Alia Servizi Ambientali SpA informa che per alcune utenze, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema gestionale per la fatturazione della tariffa, sono necessarie ulteriori verifiche; per questo al momento alcuni cittadini residenti nel Comune di Scandicci non hanno ancora ricevuto l’avviso di scadenza TARI, ultima rata 2022.

Al fine di far fronte a quanto descritto, il gestore di igiene urbana della Toscana Centrale sta procedendo con un invio delle bollette a partire dalla data del 2 gennaio con scadenza per il pagamento entro il 31 gennaio 2023. Per far fronte queste nuove scadenze è disponibile lo Sportello Tari, al piano terra del Palazzo Comunale (piazza Resistenza), il martedì e il venerdì dalle 14 alle 18..

Alia ricorda inoltre che il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571. 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile a pagamento).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa