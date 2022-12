Travolto in strada a Firenze, ferito gravemente un 52enne

Grave incidente questa sera a Firenze, in via Mariti, dove intorno alle 19 un pedone è stato travolto da un veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale per i rilievi.

L'uomo che si trovava a piedi, di 52 anni, avrebbe riportato traumi e lesioni ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Sono in corso gli accertamenti sull'incidente e, secondo quanto emerso da prime ricostruzioni, sulla dinamica potrebbe aver influito l'asfalto scivoloso a causa dell'umidità.