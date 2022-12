Vandali danno fuoco ad un telo della scuola di Arbia, il Comune sporge denuncia

Preoccupazione e ferma condanna per un atto di vandalismo che, durante le festività natalizie, ha interessato i beni pubblici di proprietà comunale, in particolar modo un telo ombreggiante della scuola materna di Arbia che è stato dato alle fiamme.

Un episodio rispetto al quale, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, l’Amministrazione comunale ha provveduto a sporgere denuncia ma che, purtroppo, non rimane isolato. La zona del ‘Campino’ è già stata più volte oggetto, in passato, di atti di vandalismo con l’Amministrazione comunale che è intervenuta per ripristinare strutture e pertinenze.

Fonte: Comune di Asciano