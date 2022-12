Assicurate le attività ambulatoriali a Compiobbi. Giulia Faini sostituirà il medico Renzoni

Proseguono regolarmente le attività ambulatoriali a Compiobbi nel comune di Fiesole, con la dottoressa Giulia Faini, titolare dell’incarico temporaneo in sostituzione del pensionamento del medico di medicina generale, dottor Danilo Renzoni, che da oggi termina l’attività. La dottoressa Faini riceverà presso l’ambulatorio nella frazione di Compiobbi mentre saranno definite a breve le altre frazioni dell’ambito Fiesole Vaglia in cui la dottoressa presterà servizio.

Niente cambia per gli assistiti del dottor Renzoni che automaticamente saranno assegnati alla dottoressa Faini che ha ricevuto l’incarico provvisorio.

La sostituzione del medico è stata assicurata in tempi rapidi per non lasciare i cittadini residenti nella frazione di Compiobbi privi di assistenza sanitaria. Al momento è l’unica soluzione praticabile, in attesa dell’assegnazione di un incarico definitivo a tempo indeterminato secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale. Prosegue su questo fronte l’impegno e la ricerca dell’Azienda sanitaria per un medico titolare, così da poter dare una risposta definitiva agli assistiti dell’ambito.