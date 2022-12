Aumenti ingiustificati alla piscina di Fucecchio e Santa Croce: lamentele dagli utenti

Sta creando polemiche e malumori la notizia di un aumento di tariffa per la Piscina Intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno. Il gestore Aquatempra, a partire dal prossimo 2 gennaio, applicherà una maggiorazione dei costi di ingresso: questo quanto comunicato nella giornata di ieri attraverso un comunicato stampa.

Un aumento che andrà a gravare sulle famiglie, già alle prese con un generale aumento dei prezzi. Luana, una lettrice di gonews.it, ha raccontato ad esempio la sua vicenda: sorella di un disabile, dal 2014 frequenta almeno due volte alla settimana la struttura come terapia sociale e sportiva con un istruttore.

"Oggi - ha detto a gonews.it - abbiamo appreso che dal primo gennaio le tariffe cambieranno, anche per i disabili, la lezione singola costa euro 18.20. Dal primo gennaio le lezioni costeranno 27 euro. Chiaramente non possiamo affrontare questa spesa perchè non si può bruciare le pensioni dei disabili in questo modo disumano"

La lettrice denuncia, peraltro, le condizioni "fatiscenti" della struttura che non giustificherebbero a maggior ragione un incremento del genere: "È una vergogna. A nome di tutti i genitori, fratelli e sorelle dei disabili, chiediamo che le tariffe non vengano aumentate"

Un'altra lettrice, frequentatrice di alcuni corsi nella piscina, scrive a gonews.it denunciando le condizioni delal struttura e criticando di conseguenza un aumento del prezzo definito "scellerato e ingiustificato".

"Si tratta - scrive la lettrice - di aumenti assolutamente non congrui sia per i servizi fatiscenti offerti. Funziona una doccia su tre, l'acqua è spesso fredda, sono sporche e piene di capelli, gli armadietti rotti non permettono di custodire le cose, lo stereo è rotto nonostante alcuni corsi prevedano la musica. Le condizioni stesse della piscina sono pessime. Capisco che ci siano stati rincari energetici, li stiamo sostenendo tutti, ma un aumento così importante, oltretutto da un giorno all'altro, presume come minimo che i servizi ci siano tutti e siano quantomeno eccellenti, non fatiscenti e alcuni addirittura inesistenti. Mi pare che i sindaci hanno deliberato questo scellerato aumento senza andare a verificare se fosse adeguato al servizio offerto".