Camion dei rifiuti urbani esce fuori strada: in ospedale uno degli operatori

Un camion dei rifiuti urbani è uscito fuori strada sulla strada provinciale 633 in località Prunetta, nel comune di San Marcello Piteglio. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Il mezzo è finito su un fianco fuori dalal carreggiata. Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dal 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i due operatori che si trovavano all'interno del camion. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice giallo.