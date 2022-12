Discarica a cielo aperto vicino alla Madonnina dei Ciclisti, FdI: "Amministrazione intervenga"

Non si ferma l’abbandono selvaggio di rifiuti nei campi che costeggiano la Sp26, tra Santo Pietro Belvedere e San Marco. Le immagini parlano da sole, siamo davanti a una scena di vero degrado: numerosi sacchi neri colmi di immondizia sono stati abbandonati in un’area poco distante dalla Madonnina dei Ciclisti.

In passato abbiamo segnalato più volte questo problema all’amministrazione, senza però che si sia risolto nulla, dato che l’abbandono di rifiuti continua in maniera incessante.

Certo, la responsabilità degli abbandoni è sicuramente degli autori stessi ma anche l’amministrazione ha le sue gravi colpe. Dopo mesi non è stato fatto nulla. Questo è inaccettabile!

Ora ci aspettiamo, così come tutti gli onesti cittadini di Capannoli e delle frazioni, un intervento risolutivo e immediato per potenziare l'azione contro l’abbandono di rifiuti, oltre che per individuare i responsabili di tali comportamenti incivili e sanzionarli.

Fonte: FdI Capannoli