Incendio sul corso a Santa Croce, 5 cani salvati

Incendio in un fondo del corso di Santa Croce oggi pomeriggio. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco sono intervenuti alle 15:20 in corso Giuseppe Mazzini, per un incendio di appartamento.

I vigili del fuoco entrati all’interno dei locali hanno estratto 5 cani in vita che si trovavano all’interno, e consegnati al proprietario per essere poi trasportati dal veterinario per accertamenti.

I vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, a seguito dei danni, hanno disposto l'inagibilità dell’appartamento.

Pare che uno solo degli animali sia rimasto intossicato.