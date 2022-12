Ripristinare il fondo morosità incolpevole e contributo affitto: maggioranza e opposizione votano la richiesta

"Nel consiglio comunale di Pontedera le minoranze riconoscono la legittimità della richiesta della maggioranza e chiedono congiuntamente al Governo il ripristino del fondo morosità incolpevole e del contributo affitto".

E' quanto afferma l'assessora comunale alle politiche sociali Carla Cocilova dopo l'approvazione, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, di una mozione firmata dai capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione in maniera unitaria.

Nel testo della mozione ( in allegato ) si fa riferimento alle legge di bilancio 2023 del Governo, che prevede "La diminuzione del 95% dello stanziamento in tema di disagio abitativo, cancellando di fatto, i fondi ad integrazione del pagamento del canone di locazione e le risorse devolute ai Comuni per la prevenzione degli sfratti in caso di morosità incolpevole", impegnando Sindaco e Giunta ad intervenire, "Anche attraverso Anci e Regione, presso Governo e Parlamento", affinchè l'esecutivo provveda allo stanziamento di fondi nazionali da destinare all'emergenza abitativa.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pontedera