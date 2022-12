Scompare 14enne a Firenze: scattano le ricerche

Si trovava a Firenze per trascorrere il capodanno con la madre e il compagno di quest'ultima, ma al momento non si hanno sue tracce. La ragazza, 14 anni, è scomparsa. La madre ha denunciato l'allontanamento ai carabinieri. L'allontanamento risalirebbe alla mattinata di ieri, venerdì 30 dicembre, da un appartamento di via Ricasoli. Avrebbe lasciato a casa documenti e soldi, portando con sé solo il cellulare.

Attivato il piano di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla prefettura. La giovane, di origine brasiliana, è alta circa un metro e settantadue, ha i capelli lunghi castani ed una corporatura di media grandezza. Da quanto appreso la ragazza sarebbe al primo viaggio in Italia, dunque non avrebbe amicizie o conoscenze.