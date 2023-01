Al Parterre di Firenze si trasferirà l'Anagrafe

Più funzioni pubbliche al Parterre con la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei cubi 2 e 3 dove troveranno casa gli uffici e gli archivi dell’anagrafe. E’ quanto prevede il progetto definitivo che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio nella seduta di fine anno su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci. Un intervento da oltre 1,1 milioni di euro, in parte finanziato con la monetizzazione relativa alla trasformazione dell’ex Telecom Masaccio.

“Il Parterre diventa sempre più uno spazio aperto e accessibile di servizi al cittadino - ha detto l’assessore Meucci -, dall’Infopoint della tramvia al cubo 5 al Centro per l’impiego, allo sportello per il rilascio dei permessi per la mobilità del cubo 8. In quest’ottica abbiamo lavorato al completamento del trasferimento da Palazzo Vecchio degli uffici e degli archivi dell’anagrafe del Comune di Firenze, già presente con un Punto anagrafico decentrato nel cubo 1 e alcuni locali nel cubo 4. Nei cubi 2, 3 e nella parte del cubo 4 attualmente vuota saranno collocate circa 40 postazioni di lavoro e 1500 metri lineari di archivi. L’inizio lavori è previsto in estate”.

Gli interventi previsti per i cubi 2, 3 e 4 riguardano la realizzazione di divisioni interne, zona archivio, servizi igienici e impianto di condizionamento, oltre all’adeguamento dell’impianto elettrico, alla revisione di infissi e coperture e all’installazione di impianti fotovoltaici. Il complesso, nato tra il 1917 e il 1922 come Palazzo delle esposizioni di belle arti, è caratterizzato da una forma ellittica, attorno al quale si articolano i cosiddetti ‘cubi’ e le due palazzine che guardano verso la piazza. Il complesso ha una vocazione di luogo pubblico sia negli spazi interni che esterni, dove nell’arena centrale si svolgono manifestazioni di intrattenimento estive e invernali. Negli ultimi anni sono state realizzate le rampe di accesso al piazzale e ai cubi, abbattendo le barriere architettoniche e rendendo la struttura completamente accessibile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa