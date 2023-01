A Capodanno schianta la Ferrari contro un'auto parcheggiata

Migliaia di persone nelle piazze a Firenze per la notte di Capodanno. Quest’anno il programma di eventi, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E, si è concentrato su quattro piazze del centro storico per una festa diffusa con proposte di genere diverso: giochi di luci e videomapping in piazza della Signoria, marching band in Oltrarno, concerto Gospel in piazza Santissima Annunziata, musica classica in piazza san Lorenzo alla presenza anche dell’orchestra di Kharkiv.

“Un Capodanno di grande successo e quanta gioia nel vedere le piazze che sono tornate a riempirsi – ha sottolineato il sindaco Dario Nardella –. Grazie a tutti gli organizzatori che hanno condiviso con noi una serata davvero speciale e tutti quanti erano al lavoro, dai nostri agenti di Polizia municipale alle forze dell’ordine, dalla Protezione civile ai vigili del fuoco, dagli operatori sanitari a quelli ecologici di Alia”.

Nella nottata si sono registrati alcuni incidenti stradali senza gravi conseguenze. Tra questi un’auto si è scontrata con un monopattino nella zona di Rifredi intorno all’una e ci sono stati tre scontri a causa di conducenti ubriachi (in viale Petrarca, viale Spartaco Lavagnini, Ponte San Niccolò).

In via Paisiello una Ferrari è andata a sbattere contro quattro auto in sosta provocando forti danni e sono in corso le ricerche del conducente che ha abbandonato il mezzo.

Infine stamani alle 8.45 un’ambulanza in emergenza si è scontrata con un fuoristrada in Lungarno Soderini.