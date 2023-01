Capodanno senza feriti da fuochi d'artificio su Firenze

I Vigili del fuoco del comando di Firenze dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 8:00 di questa mattina, sono intervenuti sul territorio di competenza per 31 interventi suddivisi come segue:

26 incendi, prevalentemente di cassonetti rifiuti.

4 soccorsi a persone in abitazione

3 ascensori bloccati

1 incidente stradale - Bagno a Ripoli in Via di Picille

10 aperture porte

2 interventi generici

Non si segnalano persone rimaste coinvolte per danni da fuochi pirotecnici.