L'area giochi di piazza Toscanini a Empoli diventa inclusiva

Uno spazio ludico rinnovato e pensato in chiave accessibilità e inclusività. E' stato affidato l'appalto relativo alla riqualificazione dell'area gioco che si trova in piazza Toscanini: l'importo complessivo dei lavori ammonta a circa 88mila euro.

L'intervento previsto fa parte di un progetto di ampliamento e sostituzione di attrezzature per le attività di gioco e attività fisica all’aperto ubicate all’interno di parchi e piazze del territorio comunale di Empoli, per la fascia di età che va da 4 a 15 anni di età.

In piazza Toscanini, nel corso del 2021 e nei mesi scorsi, erano state collocate nuove porte da gioco e attrezzi per fare fitness all'aria aperta. E' inoltre previsto un intervento di potatura e manutenzione del verde, in particolare di siepi e cespugli.

Entrando nel dettaglio, il progetto prevede fra l'altro la rimozione e lo smaltimento delle strutture esistenti e la fornitura e la posa in opera di nuove attrezzature accessibili, oltre alla realizzazione delle relative pavimentazioni anti-trauma e delle opere necessarie per rendere l’area stessa accessibile dal marciapiede. La tipologia delle attrezzature è stata individuata attraverso una valutazione delle esigenze a partire dalle fasce di età alle quali sono indirizzate e l'accessibilità, appunto. Sono previste anche lavorazioni propedeutiche all’installazione delle attrezzature stesse con la realizzazione di un camminamento in terreno compattato o pavimentazione.

"Con questo significativo intervento, andiamo a migliorare la fruibilità di un parco cittadino molto frequentato da bambini ma non solo - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - L'attenzione sulle manutenzioni è massima da parte dell'amministrazione. Vale per ogni settore ma più che mai sui parchi e sulle aree ludiche, in quanto siamo convinti che i giardini pubblici siano, prima che un luogo di divertimento, un luogo di incontro per tutti. Per questa ragione, quello di piazza Toscanini non rappresenta certo un intervento isolato, ma una tappa di un percorso già avviato per rendere gli spazi verdi attrezzati più che mai accoglienti e vivibili".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa