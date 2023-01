Questa mattina il corpo di un 35enne ucraino è stato ritrovato dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento in centro a Pisa. L'uomo era in città assieme alla fidanzata per turismo. I carabinieri indagano sul caso dalle 10 di stamani, orario del ritrovamento. Non si esclude che l'uomo possa aver compiuto volontariamente l'insano gesto.