A Montespertoli nasce il comitato per Elly Schlein

Si è costituito anche a Montespertoli il comitato PARTE DA NOI in sostegno di Elly Schlein come segretaria del PD. Ottavia Viti, giovane fondatrice, già consigliera del circolo ARCI d Montespertoli, dichiara: “Noi giovani aspettiamo una nuova fase del PD che raccolga le nostre istanze ed Elly Schlein è la persona giusta per darci voce.” Ma non è un comitato solo per giovani, è aperto a tutti. Ne fanno già parte persone che si affacciano per la prima volta alla politica e chi ha avuto ruoli nel governo della nostra comunità. Osserva Loredana Pacifici, una dei fondatori: “Il PD ha l’occasione di fare un balzo nella modernità ed uscire dalla grigia dimensione funzionariale che lo caratterizza da qualche anno. Ecologia, lavoro e diritti sono le parole d’ordine per un nuovo PD.” Chiunque voglia unirsi al comitato può inviare un messaggio whatsapp al numero 366 269 7193 o una mail a partedanoi.montesper@libero.it