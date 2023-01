Animali d’affezione: rinnovate le convenzioni per prevenzione, ricovero, ospitalità e cura

Prevenzione, ricovero, ospitalità, tutela e cura degli amici a quattro zampe, nella città di Empoli sono compiti svolti con attenzione, disponibilità e amore da parte delle volontarie e volontari delle associazioni che operano all’interno delle strutture e che forniscono servizi e prestazioni per la loro salute.

In questi giorni sono state rinnovate le convenzioni per la gestione del canile municipale con l’associazione Amici Animali Ambiente gruppo Arca ets; per il servizio di pronto soccorso veterinario in orario notturno e/o festivo per animali incidentati alla società ‘Vet hospital H24 Firenze’ all’ospedale veterinario ‘Leonardo Da Vinci’ a Vinci e per la cura e la tutela delle colonie feline con l’associazione Aristogatti Odv, per un totale di 140mila euro

«Come amministrazione comunale abbiamo sempre avuto un occhio attento alla cura e tutela dei nostri amici a quattro zampe soprattutto quelli che si trovano in difficoltà, abbandonati, ammalati, mettendo risorse. Un impegno per un totale di 140mila euro di cui siamo orgogliosi. Il lavoro amorevole delle volontarie e volontari delle associazioni che si occupano completamente degli animali d’affezione, del loro soccorso, della prevenzione del loro vagare, è enorme. Ecco perché è stato importante rinnovare queste convenzioni a conferma di quanto sia importante il lavoro quotidiano che svolgono, anche nel rispetto della nostra comunità», ha affermato Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, con delega alla cura e tutela degli animali.

IMPORTI E DURATA - Per il canile municipale fino al 31 dicembre 2024, impegno di spesa pari a 120mila euro; cura e tutela delle colonie feline fino al 31 dicembre 2024, impegno di spesa pari a 18.500 euro e servizio pronto soccorso fino al 31 dicembre 2023, risorse per 1.500 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa