Approvato a Montespertoli il bilancio di previsione 2023-2025

E’ stato approvato, nell’ultimo consiglio comunale del 2022, il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Due sono gli elementi cardine attorno ai quali ruotano tutte le scelte: nessun aumento delle tariffe dei servizi erogati dall’ente rispetto al 2022 e investimenti strategici per una previsione di circa di 9milioni di spesa in conto capitale.

L'impegno dell'Amministrazione Comunale per la stesura del bilancio è stato particolarmente complesso con le variabili legate all’aumento dei costi sia dei materiali che dell’energia e alla partecipazione del Comune di Montespertoli ai tanti bandi del PNRR che richiedono molta più flessibilità rispetto al passato.

“Quest’anno abbiamo rischiato di non riuscire ad approvare il bilancio entro dicembre, pur lavorandoci da fine estate. Voglio ringraziare la ragioneria e tutti gli uffici per aver essere riusciti a raggiungere l’obiettivo e il Consiglio Comunale per averlo discusso e approvato nei tempi previsti. Il valore di questo bilancio è molto alto come anche la complessità che si porta dietro. Un complessità dovuta soprattutto a scenari globali che impattano localmente come la crisi energetica che ha risvolti importanti sui costi di mensa e trasporto scolastico, asilo nido e tanti altri piccoli servizi. Adeguare il costo dei servizi sarebbe stata la soluzione più semplice ma non lo riteniamo sostenibile nei confronti di una cittadinanza già messa a dura prova dall’inflazione e dalla crisi.” commenta il Sindaco Alessio Mugnaini.

Sul fronte appalti e investimenti per il Comune di Montespertoli sarà un anno record che permetterà di appaltare lavori per circa 7,5 milioni di euro e per un totale complessivo di 9milioni di euro di spesa in conto capitale.

"Tre anni fa abbiamo iniziato a progettare alcuni investimenti per il nostro paese, il percorso è quindi tracciato e ora dobbiamo portarlo a compimento. Montespertoli è in fase di evoluzione e gli obiettivi che ci siamo prefissati li porteremo a casa" - aggiunge il Sindaco - “Sono aumentati gli introiti del comune grazie al lavoro di reperimento fondi e infatti abbiamo da appaltare il maggior volume di investimenti che il Comune di Montespertoli ha mai avuto negli ultimi anni. Dall’altra, come annunciato in precedenza, abbiamo ingenti aumenti di spesa per l’illuminazione pubblica e le utenze ma grazie agli investimenti fatti speriamo di razionalizzare i cunsumi già da inizio anno. Siamo stati bravi a reperire i fondi messi a disposizione dal Governo ma dobbiamo essere consapevoli che proprio questa continua ricerca di fondi ci porta ad aver approvato un bilancio i cui valori potranno cambiare frequentemtne in base all’eventuale aggiudicazione di nuovi risorse”.

Nel dettaglio sul fronte dell’entrata il 2023 sarà caratterizzato da una sostanziale invarianza riguardo alle tariffe dei servizi e alle aliquote delle tasse locali e vede contributi correnti per circa 400mila€ dal Governo e per circa 120mila€ dalla Regione Toscana.

Nel 2023 saranno due le nuove gare di importanti servizi come quella per la gestione dei servizi della Biblioteca e quella per i servizi cimiteriali. Sulla biblioteca continua l’investimento pubblico sugli orari di apertura continuati 6 giorni su 7 e sull’aumento dei servizi collegati come i tanti laboratori didattici per bambini e adulti.

Gli investimenti dell’annualità 2023 invece vanno suddivisi in due categorie, la prima riguarda quelli sulle infrastrutture come il Nuovo Polo d’Infanzia 0-6 i cui lavori dovranno essere appaltati entro l’estate, la riqualificazione del Museo del Vino I LECCI grazie a un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e i lavori all’Ex Circolo di Lucignano per realizzare una struttura di turismo accessibile.

La seconda categoria di investimenti riguarda invece le manutenzioni straordinarie come il secondo lotto dei marciapiedi di Via Taddeini, le asfaltature delle strade, l’intervento di sistemazione della pavimentazione di Piazza del Popolo, l’illuminazione pubblica, la sistemazione della tribuna dello stadio comunale e gli interventi sui cimiteri.

“L’obiettivo era quello di essere pronti subito all’inizio dell’anno per partire spediti e non perdere più tempo anzi dobbiamo recuperarlo e portare a compimento i tanti progetti iniziati. Sarà un anno molto denso di impegni e con tanto lavoro da fare ma sono certo che Montespertoli saprà affrontarlo con coesione e dedizione come sempre, con l’orgoglio di vedere il proprio paese crescere e con la consapevolezza che tutti sono parte importante di questa comunità.” conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa