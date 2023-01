Asterisco per non indicare il genere, scoppia la polemica a Grosseto

Hanno utilizzato un asterisco al posto della vocale finale, in modo da non indicare il genere. Ne è nato un caso che sta avendo ripercussioni forti sul polo culturale di Grosseto e su alcuni posti di lavoro.

Tutto nasce quando Clan (acronimo di Collettivo libero anti-noia), che gestisce le attività del polo, utilizza 'bambin*' in una newsletter. Il cda di Fondazione Grosseto Cultura - che ha la maggioranza dei componenti espressione del Comune di Grosseto, a guida centrodestra - chiede spiegazioni.

Subito dopo non è stata rinnovata a Clan la convenzione per la gestione della struttura, che scadeva il 31 di dicembre, con la conseguente perdita di alcuni posti di lavoro. Il Pd locale ha chiesto le dimissioni in blocco del cda di Fondazione Grosseto Cultura, accusandolo di aver compiuto una "scelta politica".

Secondo il cda di Fondazione Grosseto cultura "nessun licenziamento è imputabile alla vicenda dell'asterisco. Smentiamo con decisione che il mancato rinnovo della convenzione sia dovuto all'asterisco inserito in una parola". La scelta di non rinnovare le convenzioni giunte a scadenza è dettata da "un cambio di gestione per motivazioni esclusivamente legate al miglioramento dei servizi museali".