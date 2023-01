Sconcerto a Limite: 7 auto vandalizzate con lo spray

Rabbia e stupore in un condominio di Limite sull'Arno per l'amara sorpresa rinvenuta i primi giorni del nuovo anno. Sarebbero infatti 7 le auto danneggiate con la vernice spray di colore nero scoperte dai condòmini di via San Biagio a Limite sull'Arno. I primi ad aver notato il fatto sono stati due residenti che hanno utilizzato la loro auto il primo giorno dell'anno. Altri 5 residenti invece se ne sono accorti il giorno successivo, primo giorno feriale, in procinto di andare a lavoro o di sbrigare le commissioni. Sarà sporta denuncia ai carabinieri, sarebbe stato informato anche il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti. I danni riguardano prevalentemente auto di colore bianco o chiaro, le 'strisciate' sono state fatte su tutte le fiancate.