Biblioteca di Empoli: comincia la settimana in Sezione Ragazzi, aspettando la Befana

Nella Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, tutto pronto per un nuovo e imperdibile programma di iniziative preparate da bibliotecarie e bibliotecari. Ma nell’attesa della vecchietta più amata da bambine e bambini, la Befana, lunedì 2 gennaio 2023, alle 15.30, in biblioteca appuntamento da non perdere per gli amanti del lavoro a maglia: ci sarà il gruppo Sferruzza Sferruzza con i super consigli su maglia, uncinetto e filo. Per partecipare è necessario scrivere abiblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.



IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA - Martedì 3 gennaio, alle 17, ci sarà l’Ora del Racconto nell’omonima ‘Torre’ con la bibliotecaria Antonella e tante nuove storie(Età 3-7 anni). Giovedì 5 gennaio, alle 17, l’Ora del Fare proporrà invece un laboratorio su come preparare la calza da appendere per Befana insieme a Giulia o magari insieme alla Befana stessa (Età 5-10 anni).

Sabato 7 gennaio, alle 17, letture e laboratorio creativo, ‘Dov'è la mia scarpa rossa?’: dopo la lettura della storia e senza svelare il finale, i bambini saranno coinvolti nella ricerca della scarpa, in un percorso in cui incontreranno i protagonisti del libro. A cura di Luisa Carretti (Età 4-8 anni).



Tutte le iniziative sono su prenotazione da effettuare all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure contattando telefonicamente il numero 0571 757873.



EMPOLICHESCRIVE - Giovedì 5 gennaio 2023, alle 18, si terrà il primo incontro del nuovo anno del ciclo ‘Empolichescrive’ con Mario Ragionieri alla Casa della Memoria: presenterà le sue ultime opere dal titolo “Nippon Kaigun. Storia della Marina Imperiale Giapponese”, Jolly Roger, 2022 e “Napoleone e la sua più grande creazione: la Grande Armée. Vol. 1 e 2”, Porto Seguro, 2022.



LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” si veste d’inverno ed espone libri e film a tema per temperature sottozero. La vetrina della Sezione Ragazzi invece è dedicata alle feste in generale con tanti libri sulle attività e i giochi da fare in questo periodo. Da non prdere la selezione di dvd "Tutti i film delle feste", film da ragazzi ma non solo, da vedere in compagnia durante le festività.



ORARI - L’orario di apertura della Sezione Ragazzi è dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 16 alle 20. Quello della Sezione generale della biblioteca è dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20, e il sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa