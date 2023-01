Bilancio, gassificatore, lavori pubblici: i voti del consiglio comunale di Empoli

Il Consiglio Comunale di Empoli si è riunito giovedì 29 dicembre 2022, nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale, in Via Giuseppe del Papa, 41, per discutere i punti all’ordine del giorno.

La seduta si è aperta con una domanda di attualità presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Fabricacomune sul progetto della Multiutility, a seguito di una nota stampa dei sindaci dell'Empolese Valdelsa, Lamporecchio, Massa e Cozzile e Larciano. Sono state poi discusse le delibere e infine, le mozioni.



Ecco gli esiti delle votazioni:



3.Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Approvazione.

La delibera è stata votata con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), 7 voti contrari (Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Misto, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega).



4.Programma triennale 2023-2024-2025 ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici. Approvazione definitiva. La delibera è stata approvata dalla maggioranza con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), contrari con 7 voti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega, Misto, Buongiorno Empoli-Fabricacomune).



5.Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2024-2025, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Approvazione. La delibera è stata approvata dalla maggioranza (Partito Democratico, Questa è Empoli) con 14 voti favorevoli, voti contrari 6 di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Misto, Buongiorno Empoli-Fabricacomune.



6.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023. È stata approvata con 13 voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratico, Questa è Empoli), 4 contrari Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega e Misto, 2 astenuti Buongiorno Empoli-Fabricacomune.



7.Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. La delibera è stata approvata con 14 voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratico, Questa è Empoli), nessun voto contrario, 5 astenuti Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega e Misto.



8.Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2023-2025. La delibera è stata approvata dalla maggioranza con 15 voti favorevoli (partito democratico, Questa è Empoli), 6 contrari (Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Lega, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Misto.



9.Bilancio di Previsione 2023-2025 – Esame ed approvazione. La delibera è stata approvata dalla maggioranza con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), 6 contrari Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Misto e Lega.



10.Ratifica delibera di giunta n. 244 del 14/12/2022 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2022-2024 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza - Iscrizione di entrate vincolate e del correlato programma di spesa (art. 175, comma 3, lett.a) d.lgs 267/2000). Approvata con 14 voti favorevoli della maggioranza (Partito Democratito, Questa è Empoli), nessun voto contrario, 6 astenuti Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Misto e Lega.



11.“Proroga tecnica” affidamento alla società in house Aquatempra - società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà del Comune di Empoli. Approvata dalla maggioranza con 14 voti favorevoli (Partito Democratico), 6 voti contrari (Fratelli d’italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Lega e M5S.



12.Modifica Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche: approvazione. La delibera è stata approvata a larga maggioranza con 19 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e M5S, 1 astenuto (Lega).



DISCUSSIONE DELLE MOZIONI - Concluso l’iter sulle delibere, i lavori dell’assemblea consiliare empolese sono proseguiti con l’illustrazione e discussione delle mozioni: “Mozione presentata da gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli per istituzione Tribunale Ordinario di Empoli e relativa Procura della Repubblica”, respinta con 13 voti contrari della maggioranza (Partito Democratico, Questa è Empoli), 6 favorevoli (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega, M5S, Buongiorno Empoli-Fabricacomune);

“Mozione presentata da gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli per uniformità agevolazioni Isee in ambito scolastico alle famiglie empolesi con figli iscritti nel territorio dell’empolese-valdelsa”, è stata ritirata;

“Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli per l’interruzione formale del progetto sul gassificatore dei rifiuti al Terrafino”, respinta con 13 voti contrari della maggioranza (Partito Democratico, Questa è Empoli), 6 favorevoli (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, M5S, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Lega);

“Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli per il completamento della ristrutturazione del Blocco H, ampliamento del pronto soccorso del presidio Ospedaliero San Giuseppe di Empoli e miglioramento dei tempi di attesa delle prestazioni”, è stata approvata a larga maggioranza con 20 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, M5S, Buongiorno Empoli-Fabricacomune);

“Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Fabrica Comune e Movimento 5 Stelle relativa al trasporto sanitario di persone deambulanti”, approvata con 19 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Fratelli d’Italia, M5S, Buongiorno Empoli-Fabricacomune).

Sulla “Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Fabrica Comune e Movimento 5 Stelle relativa al progetto gassificatore”, ci sono state due votazioni: la prima, su ‘premesse e prima impegnativa’ che è stata respinta con 14 voti contrari (Partito Democratico, Questa è Empoli), 5 favorevoli (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, M5S, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e la seconda votazione in merito a una ‘seconda impegnativa’, è stata approvata con 19 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, M5S, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune), nessun astenuto e quindi la mozione è approvata nella seconda impegnativa.



Esauriti i lavori dell’ordine del giorno il presidente del consiglio comunale, Alessio Mantellassi, ha rivolto un augurio corale, ringraziando la sindaca Brenda Barnini, tutte le consigliere e i consiglieri, la Giunta comunale, gli uffici, per il grande lavoro svolto in maniera ineccepibile durante l’anno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa